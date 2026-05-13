弥生賞ディープインパクト記念を制した後、皐月賞で11着のバステール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）は川田とコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、シルクホースクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきへの放牧を挟み、6日に帰厩した。