岐阜市のアパートで大麻を所持していたとして、会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは大阪市の会社員・井川伸容疑者(54)で、去年6月、当時住んでいた岐阜市内のアパートで大麻およそ32.54gを所持した疑いが持たれています。警察によりますと、別の事件に関する裁判所の強制執行で大麻のようなものが見つかったとして、情報が寄せられたということです。調べに対して、井川容疑者は容疑を否認していると