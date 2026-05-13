歌手・和田アキ子（76）が13日に更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、面白いと思う芸人について語る場面があった。「面白いと思う芸人さんはいますか?」と質問されると、アッコは「千鳥とか、かまいたちとか、ああいう人たちはやっぱり凄いなと思う」と答える。また「フットボールアワーの後藤くん。彼は本当にしゃべりが凄くうまいんだと思う」と絶賛していた。さらに「品川庄司