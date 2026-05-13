13日は列島各地で大気の状態が非常に不安定となっていて、ゲリラ雷雨となっている場所もあります。兵庫・神戸市中央区で撮影された映像では、雷雨が確認できます。13日は近畿地方や東海地方で発達した雨雲が局地的にかかり、急な雨をもたらしました。さらには、京都市南区で午後1時半ごろに投稿された映像を見ると、大粒の雨が降っています。住宅街で路上にも強い雨が打ち付けているのが分かります。この時間帯、同じ京都市内では