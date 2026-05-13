調整する岡慎之助＝東京体育館体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねた個人総合のNHK杯は14日、東京体育館で開幕する。13日に公式練習が行われ、男子は3連覇を狙う岡慎之助（徳洲会）が鍵に挙げる床運動や跳馬の着地を入念に確認した。「（技の）完成度で勝負して、自分の体操が一番だと証明したい」と意気込んだ。4月の全日本選手権では大接戦の末、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に6連覇