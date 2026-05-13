iPS細胞から作ったパーキンソン病患者向けの再生医療製品について、保険適用とすることが了承されました。iPS細胞による製品が世界で初めて実用化されることになり、その価格は患者1人あたり約5530万円と決まりました。上野厚労大臣は今年3月、iPS細胞から作った再生医療製品2つの製造・販売を条件・期限付きで承認しました。このうち、住友ファーマが開発した「アムシェプリ」は、ドーパミンが不足するパーキンソン病患者向けの再