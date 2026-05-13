お笑いタレント劇団ひとり（49）が、12日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演し、脚本執筆にまつわる裏話を明かした。監督、脚本を務めた21年のネットフリックス映画「浅草キッド」が大ヒット。「浅草キッドが好評で、結構いろいろオファーいただいて」と明かすと、「爆笑問題」太田光から「あの駄作が？」と盛大なあおりが。ひとりは「駄作って何だ！お前もいいって言ってくれた！俺はうれしかっ