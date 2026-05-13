名古屋工業大学と金沢医科大学によりますと、全国およそ246万人分の診察データを調べたところ、熱中症にかかったことのある人はそうでない人に比べて、白内障の発症リスクが1.96倍高かったということです。研究チームは、熱中症により目の中の温度が上昇することで、眼球のタンパク質が壊れ、白内障につながる恐れがあると指摘しています。名古屋工業大学の平田晃正教授：「熱中症になった場合、『体を冷やせば大