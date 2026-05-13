13日は全国的に大気が不安定で、局地的に激しい雨や雷雨となっています。このあと東京や首都圏でも天気が急変し、帰宅の時間帯にゲリラ雷雨となる恐れがあり注意が必要です。まるで滝のように降り注ぐ激しい雨、突然走った稲光にごう音、激しく道路にたたきつけられる氷の粒・ひょう。各地でゲリラ雷雨が相次いでいます。群馬・桐生市では、午後になり天気が急変。激しい雨に見舞われました。また、山梨・甲府市でも突然の雨が。自