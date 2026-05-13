人気アイドル育成ゲーム「学園アイドルマスター」の花海咲季役などで知られる声優の長月あおいの所属事務所が13日、公式Xを更新。長月への盗撮や迷惑行為について注意喚起を行った。同事務所は「長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告」と題した文書で、「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影・公開されたもので