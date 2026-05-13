エアトリは5月12日、「燃油サーチャージの値上げ」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年4月28日〜5月1日、全国の20〜50代の男女500名を対象にインターネットで行われた。○燃油代の許容範囲は「3万円未満」が約半数5月に実施された値上げについて「知っている」と回答した人が約8割(83.8%)と幅広い層に認知されているようだ。また、許容できる燃油サーチャージの上限額については「3万円未満」が約半数(49.4%)を占めた