花王ビューティリサーチ&クリエーションセンターは5月13日、「カラー・メイク嗜好調査」の結果をもとに、日本におけるメイクの20年間の変遷を分析し、今後のメイクの方向性を提案した。メイクの20年間の変遷を分析○20年間支持され続ける「かわいい」の変化同社は2005年より20年以上にわたり、化粧意識やファッション感度の高い女性を対象にカラー・メイク嗜好調査を実施している。「なりたいイメージ」について19のイメージワ