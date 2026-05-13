地元実況席が話題に米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は12日（日本時間13日）、本拠地ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3打数ノーヒットも1四球を選んだ。メジャー初挑戦ながら既に15本塁打を放つなど打撃でチームを牽引している中、地元放送局の中継では、村上の活躍に貢献したある日本人に脚光が当てられた。村上はこの日、3三振と振るわず、メジャートップとなる63三振目を記録。それでも村上の後を打つ