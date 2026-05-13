◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン栗東で最終追い切りの取材を重ねていくうちに驚いた。実はこの日、出走予定馬がすべて坂路追い。今の日本競馬は当週にソフトな調整で仕上げるのが通例で、今週は長距離輸送を控える牝馬たちだったとはいえ、あまり記憶にない。当週に控えるぶん、重要度が増しているのが１週前追い切り。その大事な調教に