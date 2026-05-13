筆者の話です。モラハラ夫との家庭内別居、重度知的障害の二人の子どもの養育。心が限界に近づいた私は、知人の勧めで人気の電話占い師に予約を入れてみる事にしました。しかし、予約番号は既に30番目。深夜まで待っても呼び出しは来ません。2度目も同じ結果。空振りの先で私が気づいた本当に必要なものとは？ 限界に近い心 心が本当に限界に近づいていた頃の事でした。 モラハラ気質の夫との家庭内別居状態、重度の知