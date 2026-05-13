暑くなるこれからの季節。熱中症に注意が必要ですが、実は熱中症は目にも影響を与えるそうなんです。 【写真を見る】白内障リスク 熱中症になった人は“2倍”に ｢目のレンズ温度上昇→タンパク質変性→修復できず｣ 研究で明らかに 名古屋工業大学･金沢医科大学 5月13日に発表されたのが、名古屋工業大学と金沢医科大学の研究成果。注目したのが「熱中症」と「白内障」の関係です。 熱中症になった人 白内障の“リスク2倍”に