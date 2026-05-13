東京・名古屋・大阪を“1時間圏内”で結ぶ「リニア中央新幹線」。 名古屋のど真ん中にある地下で進むトンネル工事の“最深部”にメディア初潜入！ そして気になるのは「いつ開業するのか」。JR東海専務に直撃し、リニア計画の“現在地”に迫りました。 名古屋城の南側にあるリニア中央新幹線の「名城非常口」。この「穴」の内部は今、どうなっているのでしょうか。 メ～テレが約2年半前に取材した時は