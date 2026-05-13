女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」のミカさん（21）が2026年5月12日にインスタグラムで、運転免許証の写真部分を公開した。これに、「可愛いすぎ」といった反響が寄せられている。「21歳の抱負叶えてきました！」ミカさんは「21歳の抱負叶えてきました！」として、免許証の写真部分を投稿した。写真のミカさんは、ピンク色のジャージを着て微笑んでいる。この投稿には、免許証を取得したことを祝福する声のほか、ミカさ