選挙直前に菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県の本巣市議の裁判が始まりました。法廷で主張したかったこととは… 【写真を見る】有識者に“菓子折り”市議の初公判 ｢違法行為にあたるか大いに疑問｣ 起訴内容を否認し約10分主張を展開 岐阜・本巣市議の鍔本規之被告 （岐阜･本巣市議会議員 鍔本規之被告）「自分の無罪を訴えてきます。公訴棄却を裁判官にお願いしてきます」 カメラにピース