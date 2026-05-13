元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。１１月に初の東京ドーム公演を行うダンスボーカルグループ「超特急」のメンバーに、アドバイスを送った。１３枚目のシングル「ガチ夢中！」をこの日、リリースした超特急のリョウガ、シューヤ、マサヒロの３人が番組のエンディングにゲスト出演。１１月２５日と追加公演で同２６日に悲願の