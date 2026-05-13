◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）阪神の新クリーンアップが機能した。３回２死から３番・佐藤が右越え二塁打を放つと、４番・大山の右越え適時二塁打で同点。５番・中野は左前へ勝ち越し打をマークした。藤川監督は昨季リーグ優勝の原動力になった２〜５番の不動の打順を大幅改造。１０安打１０得点と爆発し、この日もつながりを見せた。