特撮ヒーロー作品「宇宙刑事ギャバン」で主人公・一条寺烈(ギャバン)役を務めたことで知られ、6日に71歳で亡くなった俳優・大葉健二さんの告別式が9日に行われた。大場さんの娘で、声優の新葉尚(わかば・なお＝25)が12日、自身のX(旧ツイッター)で父との別れをあらためて報告した。 【写真】ギャバンで彩られた祭壇弟子や関係者の愛が詰め込まれている 新葉は「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございま