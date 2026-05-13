タレントの江口ともみが11日、自身のインスタグラムを更新。夫で「たけし軍団」のつまみ枝豆との2ショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】ペアルックの素敵な夫婦色違いコーデがめちゃおしゃれ 同日に千葉県内で開催されたゴルフ大会「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に夫婦で参加。「とおさんとはRough&Swell のウェアで 色違いコーデでした」と記し、アップしたのは白地に紺色