＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館 【映像】問題視されている伯乃富士の所作前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が、前頭八枚目・朝白龍（高砂）を寄り切りで下し、3勝目を挙げた一番でのこと。直後に懸賞を受け取る際、伯乃富士が所作である手刀を切ることができずに波紋を呼んだ一方で「そりゃ腕も上がらない」など擁護の声も上がるなど反響が広がっている。一体、なぜ…腕は上がらなかったのか。立ち