3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、衝撃的な姿を公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】大森元貴 ファン驚愕の衝撃的な姿や激変ショットこれまでInstagramで仕事のオフショットを発信してきた大森。2025年9月にはNHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じた際の激変ショットを披露し、「ほんとすごい!別人級!!」「ギャップがすごすぎる」など話題になっていた。衝撃