声優の長月あおいさんの所属事務所「アミュレート」が13日、事務所の公式Xで長月さんへの迷惑行為や盗撮被害について警告しました。【映像】「盗撮やつきまとい等の迷惑行為も」事務所の報告公式Xでは、「長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告」と題した文書を投稿。「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影