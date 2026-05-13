ロックバンド、RADWIMPSの野田洋次郎（40）が13日、Xを更新。21年に亡くなった六星占術創始者の占術家・細木数子さんをめぐるエピソードをつづった。野田は「細木数子さんを題材にしたドラマ『地獄に堕ちるわよ』（すごいタイトル）がNetflixで公開になったそうな」と細木さんの激動の半生を描いた戸田恵梨香主演のNetflix（ネットフリックス）ドラマについて切り出し、「今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺ら