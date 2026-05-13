アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため都内の自宅で死去した。13日、所属事務所が公式サイトで発表した。84歳だった。葬儀・告別式は近親者で行った。大野雄二さんは「CM（コマーシャル）が作曲家としての原点」という。ジャズほど高尚なものはないと確信し、大学卒業後はジャズピアニストを目指した。知人から「CM曲を書いてみないか」と誘わ