水戸岡さんらしいデザイン東京都内を走る都電荒川線で2026年4月16日、水戸岡鋭治さんがデザインしたリニューアル車両の運行が始まりました。【にぎやか！】都電8501号車の車内を見る（写真）これは都電の魅力向上や荒川線沿線の活性化を目指し、「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」として従来の車両に手を加えたものです。リニューアルに際してクラウドファンディングも行われました。今回リニューアルしたのは、