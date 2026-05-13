パッキングキューブと聞くと、旅行の際に着替えなどの衣類をまとめられるモノというイメージがあるのではないでしょうか。ギュッとサイズを小さくできる圧縮タイプのものもあり、バッグの中をごちゃつかせないために便利なアイテムです。でも、例えばパッキングキューブがそもそもコンパクトな場合は、普段使いできるんじゃないかなんて思いませんか？アメリカ発のバッグブランド EVERGOODS（エバーグッズ）の新作パッキングキュ