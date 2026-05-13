菊池桃子が5月13日、自身のInstagramを更新。アメリカ・アリゾナ州にある、世界的なパワースポットとしても知られるセドナに訪れたことを報告した。 （関連：【写真】菊池桃子、パワースポットで絶景を前に記念撮影「若い頃と全く変わってない」） 菊池はInstagramに「まさかセドナに来られるなんて。大人になってから、自然と触れ合う時間に深く心を動かされるようになりました」と報告。投稿された5枚の写真に