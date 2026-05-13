IHGホテルズ＆リゾーツは、IHGワンリワーズ会員を対象としたキャンペーンを実施する。ポイント加算対象の宿泊2泊ごとに2,000ポイントか、4泊ごとに8,000ポイントのいずれかを選択できる。いずれかのキャンペーンを選択し、登録する必要がある。事前登録は5月19日まで受け付けており、5月20日以降もキャンペーン期間中は登録できる。宿泊期間は5月20日から8月31日まで。ポイント＆キャッシュを利用した予約、1泊30米ドル未満の滞在