世界的大ヒット作『ジュラシック・パーク』を映画用に脚色したことで知られるデヴィッド・コープが、1973年のSF西部劇『ウエストワールド』のリブート版を執筆するために抜擢された。現在、ワーナー・ブラザースがこのリブート版の開発を進めているが、監督はまだ決定していない。同社はパラマウント・スカイダンスへの売却プロセスの渦中にあり、その動向がスタジオの開発計画に影響を与える可能性は残されているものの、エンタメ