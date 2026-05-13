長崎市の50代の女性から現金約5100万円をだましとったとして、警察は大阪市の50代の女を逮捕しました。 警察はSNSを通じた投資話には詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪市の無職 中島 峰世容疑者(51)です。 警察によりますと、中島容疑者は去年10月から11月にかけて投資会社の職員を装って、長崎市の50代の女性の自宅を訪問し3回にわたって、現金計 約5100万円をだましとった疑いが持た