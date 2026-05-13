十八親和銀行は今年3月期の決算について「増収減益」になったと発表しました。 （十八親和銀行 山川 信彦 頭取） 「最終的には減益となったが、非常にいい決算。将来に向けていろんな備えをしてきた」 十八親和銀行の今年3月期の決算は売上高に当たる「経常収益」は、前年度から384億円増えて1359億円で、5期連続の増収となりました。 政策金利の上昇で、貸出金や有価証券の利息が増加したことが主な要因として