人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）買いもの運が◎。アジア雑貨店には掘り出し物があるかも。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）周囲からの干渉に悩まされそう。でも笑顔で受け流して。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）目立たないことをモットー