Snow Manの向井康二さんは5月12日、自身のInstagramを更新。テニスで神業を披露し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】テニスで神業を披露する向井康二「スーパー ウルトラ ナイッショ！」向井さんは「#テニスの康二様」とつづり、バラエティー番組『THE神業チャレンジ』（TBS系）出演時の2枚の写真と2本の動画を投稿。1本目の動画では、実際にテニスでの神業にチャレンジする姿を公開しています。動いている車の窓を狙ってボール