熊本地震の発生から10年を機に、さらなる防災力向上を図ろうと、熊本市が予定している大規模な訓練の内容が明らかになりました。 【写真を見る】【TKB48】そのミッションは…“災害発生から48時間以内に「ＴＫＢ」を整える”こと全国初の大規模訓練へ 5月16日と17日の2日間、熊本市南区のアクアドームくまもとで、初めての「TKB48（ティー・ケー・ビー フォーティーエイト）避難所