◇MLB パイレーツ3-1ロッキーズ(日本時間13日、PNCパーク)パイレーツのポール・スキーンズ投手がロッキーズ戦で8回無失点の快投。今季6勝目を手にしました。立ち上がりから150キロ中盤のストレートや140キロを超えるチェンジアップ、するどいスイーパーなど、6者連続三振を記録。5回2アウトから死球を与え、初めて走者を出しますが、無安打投球を続けます。さらに6回にはジェーコブ・マッカーシー選手に粘られますが、157キロのス