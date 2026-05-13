モーター大手・ニデックで、品質管理をめぐり1000件を超える不適切行為の疑いです。 （ニデック岸田光哉社長）「品質は製造業であります当社グループの根幹であり、極めて重く受け止めております。心より深くおわび申し上げます」 ニデックによりますと、今年1月から生産・開発拠点を対象に品質の総点検をした結果、複数の事業で取引先の確認を得ずに製造工程や設計を変更するなどしていたことが確認された