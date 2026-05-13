画狂人 井上文太氏ルミネは、100年先のまだ見ぬ生活価値を追い求めるべく、商業施設の枠を超え、普遍的で本質的な体験価値を生み出し続ける「ニュウマン高輪」において、今回、ロックフェラー家への作品収蔵など国際的舞台で活躍する画家「画狂人 井上文太」氏を迎え、同氏にとって商業施設とは初となる共創プロジェクト「季（トキ）の記憶」を始動。同プロジェクトは、現代の日本固有の宝を共に描き、100年先の未来へ継承していく