「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１３日、江戸川）黒柳浩孝（４４）＝９０期・愛知・Ａ２＝は３日目３Ｒでインから逃げられなかったが、２着を死守して予選突破に望みをつないだ。「（同じレースを走った）金田（智博＝福井）くんの方が伸びるけど、自分はバランス型で、手前がいい」と感触は上々。。伸びを意識して調整した初日の失敗をしっかり生かしているようで、「使えるレース足になっているし、中堅上位