お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が13日、自身のSNSを更新。第2子となる男児出産を報告した。【写真】生まれたばかりの我が子も！家族4人でのショットを公開した西野未姫西野は、自身のインスタグラムで写真を添えて「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です。出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自