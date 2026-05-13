近年、健康を維持するために、免疫力を高めることが注目されています。日頃からバランスのとれた食生活を送り、適度な運動と睡眠をとって、健康でイキイキとした生活を送っていれば、免疫システムがきちんと機能するため、簡単にはウイルスや細菌に感染することはないそうです。また、生活習慣病であるがん、脳卒中、心筋梗塞も免疫力と密接な関わりがあることがわかっています。免疫力とは、人間に備わった生体防衛のためのシステ