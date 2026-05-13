「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１３日、江戸川）南佑典（３９）＝１０１期・三重・Ａ２＝が３日目５Ｒで、インからしっかり逃げて待望のシリーズ初白星を挙げた。「ターン回り、出足なんかはいいと思う。直線はいい人にはやられるけど、フルダッシュなら下がることはない」と出足系の仕上がりに自信を持っている。今節は新エンジンシリーズでノーハンマーだが「このまま暑い日が続いてくれたら足はキープで