国家公務員宿舎の共益費２７８万円を横領し、オンラインカジノで賭博をしたとして、業務上横領や常習賭博などの罪で在宅起訴された新潟簡裁判事の被告（５２）について、最高裁は１３日、国会の裁判官訴追委員会に対し、罷免（ひめん）を求めて裁判官弾劾（だんがい）裁判にかけるよう請求した。同日開かれた裁判官会議で、「裁判官としての威信を著しく失う非行があった」と判断した。今後、同委員会が調査し、弾劾裁判にかけ