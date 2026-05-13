現役引退の記者会見で涙を流すフィギュアスケート女子の坂本花織＝13日、神戸市内のホテル日本フィギュアスケート界を長年引っ張り、今季限りで引退する女子の坂本花織（シスメックス）が13日、節目の記者会見を開いた。4回転ジャンプやトリプルアクセル（3回転半）のような大技はなかったが、滑りの質や演技面に磨きをかけ、世界と渡り合い「スケートの伸びや疾走感が武器になった。そこは誰にも負けない」と誇った。もともと