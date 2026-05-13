１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９・５」の舞台裏の様子が大会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、フライ級挑戦者決定戦後、勝者の野田蒼に対して、問題児戦士ドラゴンが罵倒。一触即発の状況となっていたことが明らかになった。野田とＫＩＮＧカズの一戦は、延長でブレーク間際に野田が後頭部への攻撃を受け、ダメージが深く長い中断を挟む形となり、判定の末に野