13日は全国的に大気の状態が不安定で、局地的に雷雨やひょうが降るなど大荒れの空模様です。東京23区でも13日午後、ゲリラ雷雨が発生しました。帰宅の時間帯にかけて警戒が必要です。午後5時ごろの東京スカイツリーに設置されたお天気カメラの映像では、画面右手から東京の上空に不気味な黒い雲が迫っているのが分かります。午後4時ごろ、愛知・名古屋市では、突然の激しい雨に傘をさしながら小走りする人の姿が見られました。さら