実家を相続した際、すでに自分の持ち家があったり実家までが遠かったりするなどの理由で、空き家状態のまま放置している場合もあるでしょう。しかし、実家を空き家のまま放置すると、固定資産税が高くなる可能性があります。 今回は、実家を空き家として放置し続けるとなぜ固定資産税が高くなるのか、また解体した方がよいケースなどについてご紹介します。 空き家となった実家を放置すると固定資産税が高く